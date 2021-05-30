Девятнадцать заключенных смоленской колонии №3 объявили голодовку из-за нежелания соблюдать режимные требования. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. По данным ведомства, от медицинской помощи осужденные отказались, госпитализация никому из них не требуется. Учреждение функционирует в штатном режиме. По данному факту УФСИН по Смоленской области проводит служебную проверку.