Девятнадцать заключенных смоленской колонии №3 объявили голодовку из-за нежелания соблюдать режимные требования. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. По данным ведомства, от медицинской помощи осужденные отказались, госпитализация никому из них не требуется. Учреждение функционирует в штатном режиме. По данному факту УФСИН по Смоленской области проводит служебную проверку.
2021-05-30T17:40:35+03:00
2021-05-30T17:40:35+03:00
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17:40, 30 мая 2021
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