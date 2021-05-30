Следственные органы Беларуси вызвали адвоката гражданки России Софьи Сапеги на прием 31 мая

Следственные органы Беларуси вызвали адвоката гражданки России Софьи Сапеги на прием в понедельник 31 мая. Как рассказал «Новой газете» источник, знакомый с ходом дела, на этот день назначены некие следственные действия, по итогам которых гражданке России предъявят обвинения в преступлениях по трем статьям УК Белоруссии. Власти Беларуси должны предъявить Сапеге обвинения в течение 10 дней с момента задержания, а в противном случае отпустить ее. Россиянку, по некоторым данным, подозревают в организации массовых беспорядков, организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и разжигании социальной ненависти к силовикам. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.