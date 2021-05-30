Власти Алтайского края проведут внеплановую проверку аттракционов после инцидента с опрокидыванием батута в Барнауле, в результате которого пострадали два ребенка. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев. В Барнауле у ТЦ «Район» перевернулся батут. В результате происшествия пострадали две девочки, они госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.