Власти Алтайского края проведут внеплановую проверку аттракционов после инцидента с опрокидыванием батута в Барнауле, в результате которого пострадали два ребенка. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев. В Барнауле у ТЦ «Район» перевернулся батут. В результате происшествия пострадали две девочки, они госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
2021-05-30T17:31:12+03:00
2021-05-30T17:31:12+03:00
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17:31, 30 мая 2021
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