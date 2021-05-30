Футболисты «Манчестер Сити» подверглись расистским оскорблениям в соцсетях после поражения в матче с «Челси»

Футболисты «Манчестер Сити» подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения в матче с «Челси» в финале Лиги чемпионов. Ранее после подобных проявлений нетерпимости британские клубы, международные и национальные футбольные федерации объявили бойкот – на несколько дней отказались от соцсетей.

Футболисты «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уолкер после проигрыша «Челси» начали получать в Инстаграме смайлики в виде обезьян, сообщает спортивный телеканал SkySports. Администрация соцсети удалила не только сами сообщения, но и аккаунты некоторых пользователей. В компании Facebook, владеющей Instagram, назвали оскорбительными расистские сообщения и подчеркнули, что им не место на платформе. Новый скандал начался всего через два дня после того, как спортивное сообщество завершило недельный бойкот. Телевещатели, клубы и игроки не вели интернет-страницы в знак протеста против растущего уровня дискриминации. Их поддержали в том числе в Российском футбольном союзе. Тем не менее во время Лиги чемпионов было несколько инцидентов с расистскими оскорблениями в соцсетях в адрес игроков. На них жаловался Стерлинг, а также игроки Манчестер Юнайтед. Манчестерская полиция, как сообщалась, даже инициировала расследование.

Накануне Челси обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0. Клуб во второй раз в истории выиграл главный еврокубок.