Писателя Александра Пелевина обокрали в Петербурге

Как рассказал сам литератор, он стал жертвой случайного, а не намеренного ограбления.

Как сообщил сам писатель в социальных сетях, накануне поздно ночью он выходил с друзьями из одного из баров в центре города. Когда компания ждала такси, с ними поравнялся спортивного вида прохожий. Как вспоминает Пелевин — родом незнакомец на вид был с Кавказа. Он похвалил писателя за костюм-тройку и обнял, приподняв над землей, а затем сел в машину и уехал. Позже Пелевин обнаружил, что у него пропал смартфон. Литератор успел заблокировать, привязанные к нему банковские карты и обратился в полицию.

Накануне Александр Пелевин стал победителем «Национального бестселлера», победив с преимуществом в один голос. Премию отдали его роману под названием «Покров-17». Ведущий премии критик Константин Мильчин увидел в произведении «реалии большой России» и отклики 1993 года, и периода безвластия, в котором люди не понимают, у кого теперь право сильнейшего.

Напомним, литературную премию «Национальный бестселлер» вручают в Петербурге вот уже 20 лет.