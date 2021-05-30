По меньше мере 2 человека погибли и от 20 до 25 пострадали в результате массовой стрельбы во Флориде

По меньше мере два человека погибли и от 20 до 25 пострадали в результате массовой стрельбы во Флориде. По данным полиции, трое неизвестных ночью приехали на автомобиле на площадку, арендованную под концерт, и открыли огонь по людям из автоматов и пистолетов. Пока ни один из подозреваемых не задержан. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние на данный момент неизвестно. 27 мая президент США Джо Байден призвал конгресс остановить «эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия».
2021-05-30T16:37:01+03:00
2021-05-30T16:37:01+03:00
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16:37, 30 мая 2021
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