По меньше мере 2 человека погибли и от 20 до 25 пострадали в результате массовой стрельбы во Флориде

По меньше мере два человека погибли и от 20 до 25 пострадали в результате массовой стрельбы во Флориде. По данным полиции, трое неизвестных ночью приехали на автомобиле на площадку, арендованную под концерт, и открыли огонь по людям из автоматов и пистолетов. Пока ни один из подозреваемых не задержан. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние на данный момент неизвестно. 27 мая президент США Джо Байден призвал конгресс остановить «эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия».