В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено свыше 9,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено свыше 9,5 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта. Более трети новых случаев при этом приходится на Москву.
2021-05-30T16:36:14+03:00
2021-05-30T16:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 30 мая 2021
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