В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено свыше 9,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено свыше 9,5 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта. Более трети новых случаев при этом приходится на Москву.