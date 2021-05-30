Минздрав Израиля включил РФ и Аргентину в список стран, въезд в которые израильским гражданам запрещен

Минздрав Израиля включил Россию и Аргентину в список стран, въезд в которые израильским гражданам запрещен в связи с высоким риском заражения там коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничение начинает действовать с 31 мая.
2021-05-30T16:34:34+03:00
2021-05-30T16:36:23+03:00
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16:34, 30 мая 2021
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