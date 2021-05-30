Национальный авиаперевозчик Беларуси «Белавиа» в настоящее время не планирует летать в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сказал гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец. По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как части России». По словам гендиректора «Белавиа», необходимо также быть уверенным в рентабельности рейсов — до аннексии Крыма белорусский авиаперевозчик летал туда нерегулярно, только когда это было коммерчески выгодно.

В настоящее время «Белавиа» вынуждена отменить рейсы в большинство стран Европы из-за запрета государств ЕС принимать рейсы белорусских авиакомпаний. В этой ситуации «Белавия» намерена увеличить число рейсов в российские города.