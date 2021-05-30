В Барнауле у одного из ТЦ взорвался батут, на котором играли дети. По сведениям РИА «Новости», на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, начата доследственная проверка. По данным группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте», в результате произошедшего две девочки, игравшие на батуте, упали на трамвайные пути. Контролер аттракциона рассказала, что всего было четверо играющих детей. Сотрудники МЧС разрезали батут, внутри никого не нашли. Пострадавших девочек увезла детская реанимация. Как передает РИА Новости, врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое