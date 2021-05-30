Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует совершать полеты в Крым, пока его принадлежность России не признана Минском официально. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил глава «Белавиа» Игорь Чергинец.

Ранее страны ЕС запретили Белорусским самолетам заходить в их воздушное пространство.