Компания Google признала, что следила за пользователями и собирала их персональные данные без согласия

Компания Google признала, что следила за пользователями и собирала их личные персональные данные без согласия.

Корпорация получала данные о геолокации пользователей, даже если эта функция у используемого гаджета была отключена, пишет издание Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса. Кроме того, они скрывали настройки конфиденциальности при помощи активного искажения или сокрытия фактов. При этом, по данным интернет-издания, даже руководители и сотрудники компании, отвечающие за данные о местоположении, не всегда понимали, как именно работают настройки конфиденциальности. В частности, данные собирались через Wi-Fi через сторонние приложения, не связанные с Google. Корпорация также смогла убедить крупные компании, например, LG, скрывать необходимые настройки так, чтобы их было сложно найти.

Единственным способом избежать слежки, как сообщил бывший вице-президент, курирующий Карты Google, было искусственное искажение адреса на карте.

Суд проходит по иску, который летом прошлого года подали жители американского штата Иллинойс. Они рассказали, что их лица появились в открытых базах данных без их согласия.

Ни Google, ни LG комментировать ситуацию не стали.