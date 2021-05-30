Задержанного после принудительной посадки самолета в Минске экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске, сообщает «Русская служба Би-би-си». Там же держат его девушку, россиянку Софию Сапегу. Родственники Романа узнали о его переводе, когда им сообщили, что ему передали их первую передачу.

Сапегу и Протасевича задержали 23-го мая, сняв с рейса Афины-Вильнюс. Самолет перехватили истребителем и заставили сесть в Минске якобы из-за информации о бомбе на борту, которая позже не подтвердилась. В Евросоюзе назвали произошедшее актом государственного воздушного пиратства.