Бывшего координатора «Открытой России» в Чувашии задержали на въезде в республику по делу о нежелательной организации

Бывшего координатора «Открытой России» в Чувашии Юрия Сидорова задержали на въезде в республику по делу о нежелательной организации – сообщает проект «Правозащита Открытки». На днях его объявили в федеральный розыск. Активист вышел из организации 2 года назад, за то время, что он в ней состоял, ему выписали 7 административных протоколов. Свое преследование Сидоров связывает с планами участвовать в выборах в чувашский региональный парламент.
2021-05-30T15:33:05+03:00
2021-05-30T15:33:05+03:00
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15:33, 30 мая 2021
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