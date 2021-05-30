Бывшего координатора «Открытой России» в Чувашии задержали на въезде в республику по делу о нежелательной организации

Бывшего координатора «Открытой России» в Чувашии Юрия Сидорова задержали на въезде в республику по делу о нежелательной организации – сообщает проект «Правозащита Открытки». На днях его объявили в федеральный розыск. Активист вышел из организации 2 года назад, за то время, что он в ней состоял, ему выписали 7 административных протоколов. Свое преследование Сидоров связывает с планами участвовать в выборах в чувашский региональный парламент.