СК возбудил дело из-за лопнувшего батута в Барнауле. Одна четырехлетняя девочка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии, вторая – в крайне тяжелом. Причиной аварии, по предварительным данным, стало избыточное давление воздуха в батуте. Установлено, что он принадлежит индивидуальному предпринимателю.
2021-05-30T15:32:01+03:00
2021-05-30T15:32:01+03:00
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15:32, 30 мая 2021
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