СК возбудил дело из-за лопнувшего батута в Барнауле. Одна четырехлетняя девочка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии, вторая – в крайне тяжелом. Причиной аварии, по предварительным данным, стало избыточное давление воздуха в батуте. Установлено, что он принадлежит индивидуальному предпринимателю.