Компания Google признала, что следила за пользователями, – пишет издание Business Insider со ссылкой на материалы судебного разбирательства. В них сотрудники компании отмечают, что специально усложняли настройки приватности для владельцев смартфонов, чтобы отключение отслеживания геолокации стало практически невозможным. Также данные о местоположении пользователей собирались через Wi-Fi и приложения, которые не связаны с Google.

Летом прошлого года иск из-за использования персональных данных без разрешения несколько граждан США подали против компаний Google, Amazon и Microsoft.