Задержанного в Белоруссии россиянина обвиняют организации действий в составе группы, которые грубо нарушают порядо

Задержанного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова обвиняют организации действий в составе группы, которые грубо нарушают общественный порядок.

Причиной для появления уголовного дела стали подозрения в том, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Антон Гашинский. По словам защитника, он начал заниматься делом Егора Дудникова 14 мая, но до сих пор не может к нему попасть, более того, не видел даже следователя и почти неделю не мог получить разрешение на посещение следственного изолятора КГБ. В свою очередь мать обвиняемого сообщила, что ее сын не участвовал в протестах, а в Белоруссию приехал к своей девушке и там озвучивал мультфильмы, игры и рекламные ролики, поскольку у него красивый голос.

Егора Дудникова задержали 5 мая в Минске по подозрению в организации митингов в Белоруссии, в его съемной квартире прошел обыск.

Статья об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, в Белоруссии предусматривает до трех лет лишения свободы.