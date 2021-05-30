В Майами неизвестные открыли огонь по толпе у входа в банкетный зал, по меньшей мере двое скончались, более 20 пострадали – это оценка полиции. Стрелков ищут. Как пояснил начальник полиции, банкетный зал был арендован для концерта. Три человека вышли из внедорожника и открыли огонь по толпе снаружи.

Накануне вечером там же произошла еще одна массовая стрельба, в которой оказались ранены 7 человек.