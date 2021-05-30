Минобороны объявило о планах организовать подводные экскурсии в новом музее в Подмосковье. План этого музея ранее представил президенту Путину (и получил одобрение) министр обороны Сергей Шойгу. В парке «Патриот» собираются возвести комплекс на 150 тысяч квадратных метров – для сравнения, площадь Лувра вдвое меньше. В плане здание будет представлять две наложенные друг на друга звезды. В каждом из их лучей хотят разместить отдельную экспозицию, которые будут регулярно меняться – например, совет в Филях или фрагмент Сталинградской битвы. Обещают уделить особое внимание и всему что связано с ВМФ – от мин и торпед разных времен до водолазного снаряжения.
2021-05-30T14:32:15+03:00
2021-05-30T14:32:15+03:00
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14:32, 30 мая 2021
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