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14:31, 30 мая 2021

Организатора подпольного казино в Подмосковье экстрадировали из Румынии в Россию

Организатора подпольного казино в Подмосковье экстрадировали из Румынии в Россию, объявила Генеральная прокуратура. Речь идет о гражданине Румынии Михаиле Чуботэреску. По версии следствия, в 2013-м он нашел помещение в Подольском районе Московской области, поставил там более 20 игровых автоматов и подобрал персонал. За время работы заведения Чуботэреску извлек доход свыше 6 млн рублей.


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