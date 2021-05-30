Организатора подпольного казино в Подмосковье экстрадировали из Румынии в Россию, объявила Генеральная прокуратура. Речь идет о гражданине Румынии Михаиле Чуботэреску. По версии следствия, в 2013-м он нашел помещение в Подольском районе Московской области, поставил там более 20 игровых автоматов и подобрал персонал. За время работы заведения Чуботэреску извлек доход свыше 6 млн рублей.
2021-05-30T14:31:17+03:00
2021-05-30T14:31:17+03:00
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14:31, 30 мая 2021
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