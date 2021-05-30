Организатора подпольного казино в Подмосковье экстрадировали из Румынии в Россию, объявила Генеральная прокуратура. Речь идет о гражданине Румынии Михаиле Чуботэреску. По версии следствия, в 2013-м он нашел помещение в Подольском районе Московской области, поставил там более 20 игровых автоматов и подобрал персонал. За время работы заведения Чуботэреску извлек доход свыше 6 млн рублей.