Хакеры из группировки DarkSide используют программу с интерфейсом в том числе на русском языке, выяснила газета New York Times. Именно эта группировка причастна к атаке на крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline, который снабжает нефтепродуктами все восточное побережье. Тогда в Белом доме говорили, что группировка связана с Россией, но данных о причастности к атаке именно российских властей нет.
2021-05-30T14:30:58+03:00
2021-05-30T14:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 30 мая 2021
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