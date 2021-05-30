Хакеры из группировки DarkSide используют программу с интерфейсом в том числе на русском языке, выяснила газета New York Times. Именно эта группировка причастна к атаке на крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline, который снабжает нефтепродуктами все восточное побережье. Тогда в Белом доме говорили, что группировка связана с Россией, но данных о причастности к атаке именно российских властей нет.