В Барнауле лопнул батут, пострадали два ребенка. Одна четырехлетняя девочка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии, вторая – в крайне тяжелом. На место происшествия выехали правоохранители, по итогам осмотра могут возбудить уголовное дело – сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.