В Барнауле лопнул батут, пострадали два ребенка. Одна четырехлетняя девочка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии, вторая – в крайне тяжелом. На место происшествия выехали правоохранители, по итогам осмотра могут возбудить уголовное дело – сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
2021-05-30T14:30:40+03:00
2021-05-30T14:30:40+03:00
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14:30, 30 мая 2021
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