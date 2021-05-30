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Эксклюзив Эха 14:06, 30 мая 2021

Праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы заканчиваются сегодня

Праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы заканчиваются сегодня.
Весь период электронного голосования сопровождался скандалами, например, петербургский муниципальный депутат Денис Луговский прислал «Эху Москвы в Петербурге» аудиозапись. По словам депутата, на пленке заведующая детсадом №116 обсуждает с подчиненными, как заставить родителей поучаствовать в праймериз.

Издание «Закс точка ру» сообщило, что заведующая петербургским детсадом №116 Татьяна Слюсаренко отрицает подлинность этой аудиозаписи.

Спикер петербургского парламента, глава местной «Единой России» Вячеслав Макаров сказал журналистам, что партия не заставляет бюджетников голосовать на праймериз. При этом Макаров не стал отрицать, что кто-то заставляет бюджетников это делать.


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