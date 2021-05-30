В Новосибирске скончался молодой человек, получивший пулевое ранение в голову в ходе задержания сотрудником ДПС

В Новосибирской области скончался молодой человек, получивший пулевое ранение в голову в ходе задержания сотрудником ДПС. Инцидент произошел после того, как инспектор остановил автомобиль за тонировку, нарушающую требования регламента.

О том, что врачам не удалось спасти жизнь19-летнео Векила Абдуллаева, сообщили в региональном Минздраве. После инцидента молодой человек находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Местные СМИ со ссылкой на источники еще накануне писали, что Абдуллаев погиб, но в Следственном комитете это отрицали. Сегодня у больницы собрались десятки родственников и друзей молодого человека. Его госпитализировали в минувшую пятницу. Сообщалось, что сотрудники ДПС пытались остановить машину, в которой находился, Абдуллаев, но автомобиль скрылся от патруля. Машину все же нагнали, водителя задержали, Абдуллаев пытался этому помешать. В сети опубликовали видеозапись, на которой видно, что инспектор пытается скрутить Абдуллаева, в его руках пистолет. На следующем кадре молодой человек прижат к капоту машины ДПС, его голова в крови. Момента выстрела на видеозаписи нет. Издание «Сибирь. МБХ медиа» выложило фрагмент отчета полиции. В нем утверждается, что сотрудник ДПС несколько раз предупредил задерживаемых, что будет стрелять, но выстрел произошел непроизвольно, цитата, «в момент загиба руки за спину». В СК отметили, что перед этим инспектор, выходя за пределы своих полномочий, нанес молодому человеку удары руками и ногами.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по двум статьям – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.