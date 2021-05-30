В Париже изданы неизвестные письма Антуана де Сент Экзюпери, автора «Маленького принца». Речь идет о переписке писателя с художницей Консуэлой Сунсин-Сандовал, которую называют его музой. Издательский дом «Галлимар» опубликовал 170 писем Сент Экзюпери и Сунсин-Сандовал, снабдив их их собственными рисунками.

Также сегодня на родине писателя в Лионе открылась юбилейная выставка, посвященная 75-й годовщине выхода в свет «Маленького принца».