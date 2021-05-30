Минздрав Израиля подтвердил, что с 31-го мая запрещает своим гражданам посещать Россию без крайней необходимости

Министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что с 31-го мая запрещает своим гражданам посещать Россию без крайней необходимости из-за коронавируса. С этой даты наша страна, а также Аргентина, вносятся в список стран, с максимальным, по оценке Израиля, риском заражения ковид-19. Попасть туда израильтяне могут только с разрешения специальной комиссии, и в обязательным карантином и двукратным тестированием по возвращении.

Продлятся ограничения как минимум до 13 июня.