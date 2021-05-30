Авиакомпания Белавиа не будет летать в Крым даже после закрытия большинства своих европейских направлений. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Чергинец в интервью российским федеральным СМИ. По его словам, рейсы невозможны, пока со стороны белорусского руководства не будет политического решения признать Крым частью России. Но даже в таком случае круглогодичная экономическая эффективность рейсов Минск-Симферополь, по его оценке, неочевидна.

Европа закрыла авиасообщение с Белоруссией после инцидента с принудительной посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс компании Ryanair 23-го мая. С борта сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу.