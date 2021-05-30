Арестованному в Белоруссии россиянину предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих порядок

Арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает правозащитный центр «Весна». Адвокат Дудникова поясняет, что дело на него завели из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. При этом за время работы в этом деле с 14-го мая адвокат до сих пор ни разу не смог попасть на встречу к своему подзащитному. Дудникова задержали 5-го мая, ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО КГБ.
2021-05-30T13:31:07+03:00
2021-05-30T13:31:07+03:00
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13:31, 30 мая 2021
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