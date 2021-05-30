Раненый полицейским в Новосибирске все-таки скончался в больнице, подтвердил областной Минздрав. Ранее в СМИ уже появлялась информация о его смерти, но ее опровергли. Мужчине выстрелил в голову сотрудник ДПС при задержании – по словам силовика, случайно. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий.