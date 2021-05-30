Раненый полицейским в Новосибирске все-таки скончался в больнице, подтвердил областной Минздрав. Ранее в СМИ уже появлялась информация о его смерти, но ее опровергли. Мужчине выстрелил в голову сотрудник ДПС при задержании – по словам силовика, случайно. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий.
2021-05-30T13:30:41+03:00
2021-05-30T13:30:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2846338-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 30 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..