Эксперт: В случае с предложением ЕС противостоять российской агрессии с США, РФ получила двух политических противников

Представители стран Евросоюза предложили администрации США взаимодействие в противостоянии агрессии российских властей, передает агентство Bloomberg. Директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что Россия получает не одного политического противника, а двух. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это (предложение) имеет более стратегическое значение. Европейский союз сейчас стремится играть более значительную роль не только в мировой экономике, но и в мировой политике. Сейчас происходит становление ЕС как самостоятельного политического игрока в противостоянии с РФ, он стремится играть лидирующую роль, предлагая США более тесную координацию, и предлагает США присоединиться к европейским санкциям. То есть вместо одного геополитического противника на Западе Россия получает двух», — сказал он.

По мнению Д.Тренина, важным пунктом в противостоянии с Европейским Союзом стали недавние события в Белоруссии.