Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев считает версию об искусственном происхождении коронавируса неубедительной. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо сильно постараться, чтобы сделать искусственный вирус. Все эти разговоры происходят от нечего делания. Вирус пришел от животных и нечего тут огород городить», — сказал он.

По сообщениям газеты The Sunday Times, британская разведка считает правдоподобной версию об искусственном происхождении коронавируса.

Британские спецслужбы провели переоценку позиции по поводу происхождения коронавируса – ранее они считали маловероятным, что пандемию спровоцировала утечка инфекции из лаборатории, теперь эта версия кажется им правдоподобной, пишет The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в разведке.

В Пекине отвергают версию об искусственном происхождении коронавируса.