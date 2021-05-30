Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев считает версию об искусственном происхождении коронавируса неубедительной. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Надо сильно постараться, чтобы сделать искусственный вирус. Все эти разговоры происходят от нечего делания. Вирус пришел от животных и нечего тут огород городить», — сказал он.
По сообщениям газеты The Sunday Times, британская разведка считает правдоподобной версию об искусственном происхождении коронавируса.
Британские спецслужбы провели переоценку позиции по поводу происхождения коронавируса – ранее они считали маловероятным, что пандемию спровоцировала утечка инфекции из лаборатории, теперь эта версия кажется им правдоподобной, пишет The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в разведке.
В Пекине отвергают версию об искусственном происхождении коронавируса.
Вирусолог Виктор Зуев считает версию об искусственном происхождении коронавируса неубедительной
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев считает версию об искусственном происхождении коронавируса неубедительной. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».