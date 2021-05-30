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13:09, 30 мая 2021

Лондонский футбольный клуб «Челси» во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Лондонский футбольный клуб «Челси» во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Вчера вечером он выиграл матч против «Манчестер Сити», который проходил на стадионе «Драган» в Порту, со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

Главный тренер английского клуба «Челси» Томас Тухель считает победу в Лиге чемпионов большим успехом.

Тухель называет «Манчестер сити» сильным соперником.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что его команда провела хороший матч.

Гвардиола надеется, что клуб в течение ближайших лет будет лучшим в мире.


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