Лондонский футбольный клуб «Челси» во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Вчера вечером он выиграл матч против «Манчестер Сити», который проходил на стадионе «Драган» в Порту, со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

Главный тренер английского клуба «Челси» Томас Тухель считает победу в Лиге чемпионов большим успехом.

Тухель называет «Манчестер сити» сильным соперником.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что его команда провела хороший матч.

Гвардиола надеется, что клуб в течение ближайших лет будет лучшим в мире.