Представители стран Евросоюза предложили администрации США взаимодействие в противостоянии агрессии российских власте

Представители стран Евросоюза предложили администрации США взаимодействие в противостоянии агрессии российских властей, передает агентство Bloomberg. Его журналисты ознакомились с проектом совместного заявления, которое готовится в преддверии саммита ЕС и США в Брюсселе 15-го июня.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин считает, что Западу не выгодно отгораживаться от России, а возможные санкции ударят в первую очередь по западным странам.

Деньгин напомнил, что существует взаимодействие на уровне бизнеса и политиков, и это взаимодействие должно и будет продолжаться.

Директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что Россия получает не одного политического противника, а двух.

По мнению Тренина, важным пунктом в противостоянии с Европейским Союзом стали недавние события в Белоруссии.