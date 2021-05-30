В Москве перекрыто движение по Нагатинской набережной в сторону Варшавского шоссе из-за упавшего в реку автомобиля

В Москве полностью перекрыто движение по Нагатинской набережной в сторону Варшавского шоссе из-за упавшего в реку автомобиля. Водитель, по предварительным данным, наехал на препятствие (какое, не уточняется) и не справился с управлением. Сейчас его обследуют медики.