В Москве перекрыто движение по Нагатинской набережной в сторону Варшавского шоссе из-за упавшего в реку автомобиля

В Москве полностью перекрыто движение по Нагатинской набережной в сторону Варшавского шоссе из-за упавшего в реку автомобиля. Водитель, по предварительным данным, наехал на препятствие (какое, не уточняется) и не справился с управлением. Сейчас его обследуют медики.
2021-05-30T13:06:03+03:00
2021-05-30T13:06:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 30 мая 2021
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