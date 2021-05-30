В России за последние сутки выявили максимальное за последнее время число зараженных коронавирусом. Ранее такие показатели отмечались в марте. Количество выздоровевших также выросло и составило почти 7400 человек.

Почти 9700 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки по всей стране. Это на 500 больше, чем днем ранее, и самый высокий показатель с середины марта. Такие данные представили в оперативном штабе. Коэффициент распространения COVID-19 также значительно вырос и достиг значений октября прошлого года. Умерли от коронавируса за сутки в России 355 человек, что меньше чем днем ранее. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве. Число новых случаев COVID-19 в столице четвертые сутки подряд превышает 3 тысячи. Это максимальный показатель с середины мая. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская, Ростовская, Воронежская и Нижегородская области. В Москве оперативный штаб зафиксировал 59 смертей от коронавируса за последние сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что весенний подъем заболеваемости в городе связан с сезонным фактором, а в целом, по его словам, ситуация стабильна.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что весенний рост числа заболевших коронавирусом связан с сезонным фактором.

Собянин считает, что необходимо соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться.