Европейские ученые, как пишет пресса, доказали, что коронавирус был создан китайскими учеными.

Анализируя имеющиеся данные об опасном вирусе, британский и норвежский ученые Ангус Далглейш и Биргер Соренсен обнаружили так называемые «уникальные отпечатки пальцев», которые могли остаться только в результате манипуляций с инфекцией в лабораторных условиях, пишет Daily Mail. Вирусологи пришли к выводу, что медики в Ухани не только создали этот вирус, но и попытались скрыть утечку, уничтожив часть документации. Кроме того, уверяет газета, они использовали альтернативные типы вируса, чтобы версия о естественном возникновении инфекции казалась правдоподобной. Также, утверждает Daily Mail, пропали несколько ученых, причастных к созданию коронавриуса.

В свою очередь газета Sunday Times со ссылкой на свои источники пишет, что ряд западных разведок, в том числе британская, эту версию стали считать вполне правдоподобной. Американский источник издания выразил опасения, что если сейчас не станет достоверно известно, откуда же взялся вирус, то проблема может повториться.

Вместе с тем, в марте в Ухани была экспедиция ВОЗ, которая пришла к выводу, что вероятность искусственного возникновения коронавиурса крайне мала. По мнению экспертов организации, скорее всего, инфекция попала от человека к человеку через «промежуточного носителя».

Ученые Ангус Далглейш и Биргер Соренсен в ближайшее время готовятся опубликовать дополнительную версию своей работы.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что версия об искусственном происхождении коронавируса требует внимательного и тщательного изучения.

Между тем, по мнению Онищенко, вряд ли в обозримом будущем мы узнаем всю правду об истинном происхождении коронавируса.

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев считает несостоятельной версию об искусственном происхождении коронавируса.

В Пекине также отвергают версию об искусственном происхождении коронавируса.