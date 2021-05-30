В Новой Зеландии началась эвакуация жителей региона Кентерберри из-за рекордных дождей и наводнения. В зоне затопления, по оценке МЧС, могут оказаться до 3000 домов. Два города уже объявили режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы спасли несколько человек, оказавшихся в ловушке из-за паводка.
2021-05-30T12:33:22+03:00
2021-05-30T12:33:22+03:00
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12:33, 30 мая 2021
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