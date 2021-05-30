В Новой Зеландии началась эвакуация жителей региона Кентерберри из-за рекордных дождей и наводнения. В зоне затопления, по оценке МЧС, могут оказаться до 3000 домов. Два города уже объявили режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы спасли несколько человек, оказавшихся в ловушке из-за паводка.