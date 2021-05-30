Суд установил, что экс-руководитель Росалкогольрегулирования контролировал крупнейшего в стране производителя водки

Мещанский суд Москвы установил, что экс-руководитель Росалкогольрегулирования в годы своей работы контролировал крупнейшего в стране производителя водки. Игорь Чуян возглавлял ведомство в 2011-18 годах и параллельно контролировал «Статус Групп» — которому принадлежали такие марки как «Старая марка», «Добрый медведь» и «Калина красная».
2021-05-30T12:32:52+03:00
2021-05-30T12:32:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2846318-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 30 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..