Суд установил, что экс-руководитель Росалкогольрегулирования контролировал крупнейшего в стране производителя водки

Мещанский суд Москвы установил, что экс-руководитель Росалкогольрегулирования в годы своей работы контролировал крупнейшего в стране производителя водки. Игорь Чуян возглавлял ведомство в 2011-18 годах и параллельно контролировал «Статус Групп» — которому принадлежали такие марки как «Старая марка», «Добрый медведь» и «Калина красная».