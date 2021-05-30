Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс.

Подготовка к свадьбе, как и само торжество, как пишет британская пресса, проходили в полнейшем секрете. По данным издания Daily Mail, на празднике присутствовали всего 30 самых близких друзей и родных. Это максимально разрешённое количество людей согласно коронавирусным ограничениям в Великобритании.

Состоялось же бракосочетание в Вестминстерском соборе, церемонию провел его настоятель, который до последней минуты не знал имена тех, кого ему придется венчать. Не знали о предстоящей свадьбе и ближайшие советники премьер-министра.

Газета Sun в свою очередь утверждает, что за полчаса до церемонии Вестминстерский собор попросили освободить и туда приехала Кэрри Саймондс в свадебном платье. Вечером того же дня в прессе появились фотографии музыкантов, покидающих резиденцию премьера в Даунинг-стрит.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс были первой в истории Великобритании неженатой парой, живущей в резиденции премьеров на Даунинг-стрит