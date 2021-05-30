В пригороде Нью-Дели умер пациент, у которого на фоне коронавируса зарегистрировали новое грибковое заболевание – так называемую желтую плесень. Ранее сообщалось об осложнениях в виде черной и белой плесени, однако считалось, что желтая встречается только у пресмыкающихся. В данном госпитале сейчас проходит лечение еще один пациент с желтой плесенью – ему пришлось удалить половину челюсти.

Грибковые инфекции развиваются у пациентов с коронавирусом, которые долгое время провели в реанимации на кислородной поддержке или стероидах. В то же время Роспотребнадзоре заверили, что в российском климате таких осложнений ковид-19 опасаться не стоит.