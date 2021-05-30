В Канаде прошли поминальные службы в память о детях, останки которых нашли на месте интерната для коренных народов.

Тела более 200 детей обнаружили на территории бывшей школы-интерната, созданной для ассимиляции коренных народов в городе Камлупс. Специалистам предстоит установить время и причины смерти детей. Отмечается, что некоторым погибшим было не более трех лет. В местной общине сообщили, что захоронение никогда не документировалось администрацией школы. Там полагают, что таких могил может быть больше. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем твиттере написал, что это «болезненное напоминание» о «позорной главе истории» страны. В правительстве пообещали увековечить память погибших. Подобные интернаты существовали в Канаде вплоть до конца 20 века. Туда с целью принудительной ассимиляции помещали детей и подростков из числа коренных народов. Они часто подвергались жестокому обращению. Смертность в подобных интернатах из-за несчастных случаев, пожаров и болезней была чрезвычайно высокой. По оценкам специальной Комиссия по правде и примирению, через эти школы прошли более 150 тысяч детей, не менее 4 тысяч из них погибли. В докладе комиссии такая политика была названа культурным геноцидом.

Эксперты считают, что массовые захоронения могут быть и на территории других интернатов в Канаде, но их поиски затруднены тем, что многие школы были разрушены.