«Новая газета»: Елена Скрынник владеет крупной бизнес-империей и получает госконтракты на десятки миллионов рублей

«Новая газета» утверждает, что бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник владеет крупной бизнес-империей и получает государственные контракты на десятки миллионов рублей.

По информации издания, Елена Скрынник управляет фирмой «Свисс Перфекшэн», которая за последние пять лет получила государственные контракты на 36 миллионов рублей, а связанная с ней компания «Стемфис» еще на 367,2 миллиона рублей. Как пишет «Новая газета», «Свисс Перфекшэн» и «Стемфис» получают доход благодаря поставкам дорогостоящего медицинского оборудования для государственных учреждений. Из статьи следует, что почти все контракты заключены с Федеральный медико-биологическим агентством, который подчиняется правительству России и его структурам. Еще один контракт компания Елена Скрынник получила от Министерства здравоохранения, отмечается в расследовании «Новой газеты». Журналисты издания выяснили, что на одном из аукционов по поставке оборудования участвовали обе компании Елены Скрынник, что может свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее компанию «Свисс Перфекшэн» уже связывали с Еленой Скрынник, однако сама бывший министр сельского хозяйства отвергала эту информацию.