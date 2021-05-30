Онищенко: версия об искусственном происхождении коронавируса имеет под собой определенный смысл, но требует изучения

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что версия об искусственном происхождении коронавируса имеет под собой определенный смысл, но требует внимательного и тщательного изучения. Так он прокомментировал в эфире «Эха Москвы» сообщения газеты The Sunday Times, что британская разведка считает правдоподобной версию об искусственном происхождении коронавируса.

«Когда опубликуют эту статью, можно будет обсуждать этот вопрос предметно. Но тот материал, который интерпретируется журналистскими кругами, говорит о том, что из имеющихся это наиболее глубокое исследование, которое проведено на доступных материалах в ретроспективе. И та версия, которую высказывает эта группа ученых, она имеет под собой определенный смысл. Поэтому я хотел бы дождаться публикации их результатов», — сказал Г.Онищенко.

Между тем, по его мнению, вряд ли в обозримом будущем мы узнаем всю правду об истинном происхождении коронавируса.

«Истины мы никогда не добьемся и не узнаем, и в этом виноваты американцы. Потому что в 2001 году устами Х.Клинтон американцы заявили, что они выходят из Конвенции по биологическому оружию, не дав утвердить миру механизм контроля за биологическим и токсинным оружием, который уже был разработан и должен был быть представлен в ООН, а затем странам на ратификацию. Если бы это было, то мы сегодня не гадали бы на кофейной гуще. Была бы создана международная группа экспертов, которая бы поехала в Китай и потребовала все от них, что нужно для выяснения истины», — отметил Г.Онищенко.

Британские спецслужбы провели переоценку позиции по поводу происхождения коронавируса – ранее они считали маловероятным, что пандемию спровоцировала утечка инфекции из лаборатории, теперь эта версия кажется им правдоподобной, пишет The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в разведке. Как отмечает издание, информация о переоценке позиции появилась после публикаций о том, что не менее трех ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года. Также сообщалось, что у американской разведки есть новые данные о происхождении вируса. Накануне таблоид Daily Mail сообщил, что вскоре двое ученых из Норвегии и Британии опубликуют дополненную версию своей работы, посвященной доказательствам того, что вирус был создан в лаборатории в Ухане, а после утечки китайцы пытались уничтожить следы и выдать его за вирус естественного происхождения. Они пришли к такому выводу из-за структуры вируса, но некоторое ученые подвергают сомнению их аргументы.