Рамзан Кадыров и министр культуры Ольга Любимова снимут документальный фильм о чеченских объектах культурного наследия

Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр культуры Ольга Любимова снимут совместный документальный фильм о чеченских объектах культурного наследия. По данным регионального министерства культуры, таковых в республике более тысячи – например средневековые тейповые башни. Часть из разрушенных во время войны исторических объектов уже восстановлена, работы продолжаются.
2021-05-30T11:33:53+03:00
2021-05-30T11:33:53+03:00
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11:33, 30 мая 2021
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