Рамзан Кадыров и министр культуры Ольга Любимова снимут документальный фильм о чеченских объектах культурного наследия

Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр культуры Ольга Любимова снимут совместный документальный фильм о чеченских объектах культурного наследия. По данным регионального министерства культуры, таковых в республике более тысячи – например средневековые тейповые башни. Часть из разрушенных во время войны исторических объектов уже восстановлена, работы продолжаются.