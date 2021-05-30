Около 2000 человек собрались накануне вечером на митинг в центре Вашингтона с требованием ввести санкции против Израиля. К мероприятию под названием «Национальный марш за Палестину» у мемориала Линкольна присоединились более сотни общественных организаций. Из-за действий Израиля в конфликте с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа протестующие требовали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.
2021-05-30T11:33:16+03:00
2021-05-30T11:33:16+03:00
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11:33, 30 мая 2021
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