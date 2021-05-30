7 человек погибли в американском штате Теннесси, где легкомоторный самолет Cessna C501 упал в озеро. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета – самолет направлялся во Флориду. По какой причине произошла авария, пока не известно. Из находившихся на борту не выжил никто.