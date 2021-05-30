Суд в Лондоне вынес приговор по делу об отмывании денег Руслану Шамсутдинову и двум его подельникам – они получили около 3,5 лет тюрьмы каждый. В июне прошлого года Шамсутдинова задержали на улице – он привлек внимание полиции тем, что перетаскивал большое количество очень тяжелых сумок. При проверке у него нашли более 5 миллионов фунтов наличными – это крупнейшее единоразовое изъятие денег в истории лондонской полиции.