Суд в Лондоне вынес приговор по делу об отмывании денег Руслану Шамсутдинову и двум его подельникам – они получили около 3,5 лет тюрьмы каждый. В июне прошлого года Шамсутдинова задержали на улице – он привлек внимание полиции тем, что перетаскивал большое количество очень тяжелых сумок. При проверке у него нашли более 5 миллионов фунтов наличными – это крупнейшее единоразовое изъятие денег в истории лондонской полиции.
2021-05-30T11:32:43+03:00
2021-05-30T11:32:43+03:00
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11:32, 30 мая 2021
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