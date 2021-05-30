Новая газета: Экс-министр сельского хозяйства Скрынник владеет фирмами, который получили госконтрактов на 400 млн

Экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник владеет фирмами, который за последние 5 лет получили госконтрактов почти на 400 млн рублей – таковы результаты расследования «Новой газеты». Эти компании работают в области косметологии, в том числе с элитной швейцарской клиникой La Prairie. Сама министр эту информацию отвергает.