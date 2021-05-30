Без малого 9700 новых случаев коронавируса выявлено в России за минувшие сутки, это максимум с середины марта. Выздоровели почти на полторы тысячи человек меньше. В то же время число умерших несколько снизилось по сравнению с прошлыми сутками – 355 против 401.

На Москву приходится 3700 случаев, более трех тысяч заболевших в столице регистрируют четвертый день подряд. В целом по стране коэффициент распространения коронавируса (сколько человек успевает заразить один заболевший) вырос до максимума с октября прошлого года.