Спасатели нашли девочку, пропавшую при сходе селевого потока в каньоне национального парка в Алма-Атинской области

Казахстанские спасатели нашли 11-летнюю девочку, пропавшую вчера при сходе селевого потока в каньоне национального парка в Алма-Атинской области. У нее множественные ушибы и ссадины, состояние врачи оценивают как средней тяжести. В ее поисках были задействованы десятки людей и расчеты кинологов.

При сходе селя накануне погибли два человека, еще шесть пострадали.